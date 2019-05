Ciao, come stai? E sfila i soldi agli anziani al bancomat

Gli appostamenti fuori dalla banca per cercare la vittima giusta e la cifra più consistente tra idurava anche diversi minuti. Il ladro, un, è stato identificato dai carabinieri di San Salvario che, indagando su alcuni furti, hanno capito che lui era una presenza fissa al bancomat della filiale San Paolo di piazza Nizza.

Le telecamere della banca lo inchiodano mentre mette in atto il suo stratagemma. "Ciao, ma che bello vederti. Come stai?" dice, gentilissimo, alla vittima prescelta poco prima che la macchina eroghi il prelievo. Così si avvicina, la abbraccia e copre la bocca della cassa continua con un giornale prendendo i contanti prima che la vittima se ne accorga. A quel punto sparisce. Lo ha fatto almeno sei volte negli ultimi mesi, sempre allo stesso bancomat e sempre scegliendo come vittime donne, meglio se anziane. I carabinieri lo hanno arrestato e ora sospettano che possa essere l'autore di una decina di colpi simili.

