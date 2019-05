Ho sentito vicino Fabrizio Frizzi! Walter Nudo parla dopo il malore

In quel frangente, in cui le difficoltà sembravano moltiplicarsi, ha sentito la vicinanza di una persona speciale: Non so perché, ma in questa circostanza ho sentito molto vicino Fabrizio Frizzi. Io credo in queste cose. Ricordo che quando Fabrizio stava male, all'inizio della sua malattia, gli ho inviato un messaggio. Lui mi ha risposto dopo tre mesi, ma questo gesto mi ha fatto sentire importante. Ho sentito Fabrizio dentro quella risposta e l'ho sentito ancora in questa situazione.