Quanta cattiveria! Michelle Hunziker criticata per Michkere

La bella Michelle Hunziker non è riuscita a convincere del tutto e la sua versione trapper è stata aspramente criticata dal web... “Michkere” il primo singolo rap lanciato dalla conduttrice di Striscia la notizia in collaborazione con J-Ax per il lancio del nuovo programma All together now.

Mel post pubblicato dalla Hunziker sul suo profilo Instagram, sono piovuti commenti negativi : “Che è sta cagata”, “Una buffonata”, “Trash”, “Ma stiamo scherzando”... però questa volta la Hunziker ha voluto : “Quanta cattiveria. Stavamo solo scherzando”. Il video pubblicato su Youtube, nonostante alcune critiche, è primo in tendenza e ha raggiunto più di mezzo milione di visualizzazioni.

