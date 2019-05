Lasciatelo in pace! Michael Terlizzi chiamato calamaro ... la malattia alle braccia

è entrato nella casa del '' per rimproverare i concorrenti e in particolare. Avrebbero preso in giro il figlio Michael ironizzando sul suo problema alle braccia e affibbiandogli il nomignolo di ''. Terlizzi ha la sinostosi radio-ulnare, una malattia scheletrica rara : "".

È stato lo stesso Michael, in confessionale, a spiegare quale sia il problema : "Io ho questo problema alle braccia che si chiama sinostosi radio-ulnare. Di conseguenza ho radio e ulna unite anziché separate. Siccome so che è qualcosa che prima o poi, magari prendendo un piatto, si potrebbe vedere, io sto mettendo le mani avanti, mi sto raccontando, mi sto aprendo in tutto e per tutto. Se con una ragazza ho solo una storiella non lo faccio vedere perché mi vergogno. Ci tenevo a raccontarlo perché è da stupidi tenerselo per sé".

