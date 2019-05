Pure Attila è stato ragazzo... il comico Dado parla dopo l'aggressione

Ila “” parla dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «».

Dado e la sua famiglia erano stati al cinema. Sotto casa, alcuni amici della figlia la aspettavano, così lui le ha dato il permesso di fermarsi con loro qualche minuto. Poi ha visto il ragazzo.«Mi ha minacciato. Ha tentato di investirmi con la minicar. Infine mi ha dato un pugno in viso. Ho avuto il setto nasale fratturato».

Cosa è successo dopo? «Il ragazzino l’ho rivisto a scuola. Ho richiesto l’intervento della Polizia quando mia figlia lo doveva rivedere. Ancora non gli era stato fatto nulla, nonostante la prognosi di trenta giorni che ho avuto in ospedale. C’erano anche il padre e la madre del diciassettenne. La madre urlava: “Tu mio figlio devi lasciarlo stare, non ti ha fatto niente”. Lui, 17 anni, deve avergli detto che non ha fatto nulla e loro gli credono».





Da qui l’appello:«Ringrazio le forze dell’ordine, che hanno volanti che si chiamano gazzella, pantera e sono effettivamente scattanti. Il problema è dopo, tutto diventa lento. Bisogna fare qualcosa».