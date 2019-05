Ho perso un figlio qualche anno fa! Brigitta Boccoli incinta a Domenica Live

A “parla della sua secondae del doloroso percorso della fecondazione assistita: “”, racconta la moglie di Stefano Orfei, che nel parlare del suo iter non può fare a meno di lanciare un messaggio a tutte le donne: “”.

Nelle sue parole, per la prima volta, il doloroso ricordo dell’aborto spontaneo, una vicenda che ha segnato il suo percorso di vita, ma mai rivelata prima d’ora: “Devo dirti che ne abbiamo perso uno qualche anno fa, non l’ho mai detto. A un certo punto abbiamo detto ‘è rimasto troppo poco tempo, dobbiamo rivolgerci alla scienza’”. Oggi grazie alla fecondazione assistita, Brigitta Boccoli sta per diventare mamma per la seconda volta: “Io sono felicissima di aver fatto questo percorso, che è faticoso fisicamente, ma ha portato a questo risultato. Nascerà a luglio”.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...