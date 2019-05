Ho pensato di farla finita! Il dramma di Giorgio Alfieri (Temptation Island)

Tornato in televisione come protagonista di ‘‘,ha dovuto poi passare un lungo periodo lontano dal piccolo schermo. In un’intervista concessa al settimanale ‘Dipiù‘, Giorgio ha spiegato le ragioni della sua assenza dal mondo televisivo e confidato di aver passato un periodo difficile a livello economico e personale : "".

Giorgio è stato costretto a vendere tutto quello che possedeva per coprire parte del debito. La situazione è peggiorata anche a causa della fine della relazione con la fidanzata di allora, il ritorno a casa con i genitori e le diatribe legali con Martina Luciani dovute al mancato pagamento degli alimenti. : Ho "fatto pensieri brutti" ma per fortuna è riuscito a superare le difficoltà grazie all’amore per la figlia Asia : "Basta che ci sia tu accanto a me".

