Nadia Toffa fa preoccupare i fan che hanno visto Le Iene

La Iena Nadia Toffa continua a far preoccupare fan, la presentatrice bresciana è tornata a condurre una puntata su Italia Uno dopo che per diverso tempo non era più apparsa in televisione per poter curare efficacemente il tumore che l'aveva colpita per ben due volte. Ma i telespettatori hanno notato il tono di voce della conduttrice che in alcuni casi è sembrato estremamente innaturale.

Poi in diversi momenti del programma la Toffa è apparsa spesso fuori luogo e completamente avulsa dal contesto del programma. Questo fa preoccupare i fan che le seguono con affetto e che sono in apprensione per il suo stato di salute. Lei ha cercato di rassicure su Instagram : Buongiorno amici carissimi. Ieri è stata una puntata davvero speciale. Buona giornata a tutti. Tra poco si inizia a lavorare. Stamattina dormito un pochino di più visto l’ora in cui ho finito di lavorare. Baci solari. Un Grazie speciale a chi mi rende carina.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...