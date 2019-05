Un'emorragia alle corde vocali! Michael Bublé ha cambiato vita

Adesso la vita diè tornata finalmente serena dopo che il. Ma il cantante durante quel bruttissimo periodo ha rischiato di abbandonare totalmente la musica per stare vicino alla moglie e al figlio. Oggi il 43enne guarda fiducioso al futuro e in una recente intervista che ha rilasciato al, il cantante rivela anche alcuni dettagli della sua storia.

"C’era un periodo della mia vita in cui bevevo e fumavo in continuazione poi ho smesso. Niente più fumo e alcol. Sono andato anche in palestra. Il fatto è che ho rischiato di perdere tutto proprio perché ho cominciato a vivere una vita sana e regolata... Sei mesi dopo ero in studio di registrazione e mentre cantavo ho capito che c’era qualcosa che non andava. Sono andato dai dottori e ho scoperto di avere un’emorragia alle corde vocali e proprio perché non ho bevuto e non ho fumato più ho rischiato di mettere fine alla mia carriera. Mi sono sottoposto a un delicato intervento, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio".

