Stipendio troppo alto e programma vecchio! E' finita la pacchia per Fabio Fazio

Sembra che persono veramente suonate le campane a morto. Per la vita in Rai s'intende. A suonarle è statoche, non solo è il presidente molto attivo della Tv di Stato, ma anche la longa manus diin viale Mazzini. Foa ha parlato al Festival della Tv in corso a Dogliani spiegando che Fazio guadagna troppo e che il suo format è ormai vecchio : «».

E poi ha aggiunto: «Spetta all'amministratore delegato Salini trovare risposte opportune a una questione che è sul tavolo da tanto tempo. Non interferisco con il suo lavoro... Ma Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all'inizio. Questo dovrebbe farci riflettere... È stata portata su Raiuno e gli indici di ascolto non sono aumentati. Non gestisco i palinsesti, è compito dell'ad, ma sono riflessioni di fondo che condivido anche con lui che porteranno alle valutazioni che Salini riterrà più opportune».

Con pronta replica a distanza di Salvini: «Non c'è niente da valutare, c'è semplicemente da tagliare uno stipendio milionario e vergognoso pagato dagli Italiani».

