Sembra un profilattico! Gli haters contro Diletta Leotta

La bellissima giornalista sportiva Sky ha postato uno scatto che sta facendo un pò discutere ...suha pubblicato una sua foto in cui indossa una aderente tuta pantaloni color rosa con sopra un trench in organza trasparente ricamato sul fondo da tanti allegri fiori multicolor. Indubbia la sua bellezza con un look insolito che ha messo comunque in evidenza tutte le sue curve perfette sotto il soprabito non a caso trasparente.

Ma il suo trench divide i suoi 4 milioni di follower e c’è chi lo paragona a un “profilattico” mentre un altro utente, guardando il bel ricamo floreale, le scrive che “gli uccelli vorrebbero impollinarti".

