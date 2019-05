Il segreto è stato nel no! Cristina Buccino e il suo successo

Dire no agli altri per dire sì a se stessi. Parole dinell'intervistaesclusiva per ilGiornale.it

Numeri da capogiro su Instagram: come ha fatto Cristina Buccino a diventare...Cristina Buccino? "Per diventare quello che sono sicuramente il segreto è stato nel no. Dire di no a tutto ciò che non ha valore, a lavori banali che non fanno altro che farti perdere il rapporto con la gente. Oggi nello showbusiness è difficile dire questa parola ma poi, dopo un anno o due, tutti spariscono. La verità è che per dire di no ci vuole coraggio, ma alla fine premia. In pochi ricordano come ho iniziato, l’Isola, l’Eredità, la TV in generale. Ma in molti prestano attenzione al mio profilo Instagram. Questo mi fa piacere perché sin da subito ho capito che la piattaforma migliore per essere sempre connessi con la gente che è interessata a te è quella più diretta e oggi si chiama, per l’appunto, Instagram".

