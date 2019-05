Volevo sentirmi bella! Elodie in topless per il suo compleanno

spegne 29 candeline e per festeggiare ha deciso di regalare ai follower una.La cantante nata ad Amici non è nuova a scatti così sexy ma stavolta la foto è così dettagliata che è stato necessario aggiungere una piccola censura per nascondere parte del seno. Lo scatto immortalato dal fotografo Guido Stazzoni.. una immagine in bianco e nero a cui Elodie aggiunge : "".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...