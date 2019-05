A sospeso mia figlia! La mamma aggredisce la professoressa e la manda in ospedale

Una 17enne è stata sospesa per 2 settimane a causa della cattiva condotta e sua madre ha aggredito la responsabile scolastica 64enne ritenuta colpevole della decisione. L’aggressione è avvenuta ieri mattina all’Istituto Professionale Luigi Einaudi per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, a Lodi. La donna era su tutte le furie ed in totale disaccordo con la decisione della professoressa che aveva sospeso sua figlia.

Per sedare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti allertati da bidelli e altri professori. La 64enne è stata accompagnata al Pronto soccorso per essere medicata. Le ferite sono risultate lievi, ma madre furiosa rischia di essere denunciata per lesioni.

