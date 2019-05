Visite come film porno! Perquisito lo studio del chirurgo porcone

La procura ha aperto un nuovo fascicolo su, medico già sotto processo per violenza sessuale aggravata. Nel suo studio sono stati sequestrati computer, telefonini e cartelle delle pazienti. Grazie ad una complicehanno filmato il modus operandi deldurante un controllo.

La testimonianza di una vittima è scioccante : "Sono stata penetrata da lui. Forse la colpa è mia che tornavo da lui […] Me lo sono ritrovato a leccarmi le parti intime. Mi ha detto di stare in silenzio perché nell’ufficio accanto c'era la moglie e io sarei passata per la rovina famiglie […] Mi ha preso per i capelli e mi ha messo il pene in bocca. Ho vomitato. Gli ho chiesto perché lo faceva. E lui diceva che era colpa mia. Mi sento tuttora sporca" .

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...