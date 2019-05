Il matrimonio è spostato a data da destinarsi! Pamela Prati dietro le quinte a Non è la D'Urso

Fonti vicine ahanno raccontato di paura e panico dietro le quinte di “” andato in onda ieri sera. Durante la pubblicità, Eliana Michelazzo sarebbe stata sul punto di cedere per dire tutta la verità ma due telefonate, quelle di, l’avrebbero esortata a continuare sulla stessa linea di sempre. La, la società di management, avrebbe messo veti e paletti alla puntata di ieri sera, su tutti avrebbe imposto di non parlare più dei bambini in affido.

Inoltre, la triade Prati - Perricciolo -Michelazzo avrebbe imposto alla produzione di "Live – Non è la D'Urso" di non ospitare in studio né Sara Varone, né Angelo Sanzio, che con le loro testimonianze hanno dimostrato di avere prove schiaccianti sul "metodo Caltagirone", quello dei fidanzati fantasma.E a fine puntata, Manuela Villa avrebbe ricevuto la notizia bomba: “Il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone è spostato a data da destinarsi”.

