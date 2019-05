Sei venuta a fare la pagliaccia! Al GF lite trash tra Francesca De Andrè e Guendalina Canessa

Guendalina Canessa è la nuova concorrente dele durante la diretta ha incontrato la sua rivale in amore. Le due sono state insieme a Daniele Interrante, in studio c’è stato un litigio con livelli di trash altissimi: : «» la accoglie Francesca, «» ribatte Guendalina. L’ha accusata di essere stata l’amante di Daniele, di aver detto delle bugie su Chloe (la figlia di Guendalina e Daniele), di non essere stata disponibile. Poi il giorno dopo la puntata, ha chiesto scusa a Francesca De Andrè :

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...