Post su Instagram non sono pubblicità occulta! Influencer assolta... è la moglie di Hummels

Era finita sotto accusa, ma è stata assolta in tribunale.. la bellissima moglie del difensore del Bayern Monaco, la web influencer, è stata prosciolta dalle accuse disul suo profilo social, per i giudici del tribunale di Monaco di Baviera ha sì pubblicato immagini e link a prodotti commerciali, ma lo ha fatto utilizzando il suo profilo «», non specificando la necessità per gli influencer di indicare l’eventuale scopo promozionale di post e foto di particolari prodotti. Una motivazione che però non convince l’associazione di consumatori che la aveva citata in giudizio, per l'associazione la sentenza potrebbe infatti rappresentare un pericoloso precedente in materia.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...