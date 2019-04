Ha morso mia moglie! Lite per il cane finisce a sprangate tra due vicini di casa

Il diverbio quando il cane del presunto aggressore si sarebbe scagliato contro la moglie invalida dell’aggredito, una donna di 55 anni, suo vicino di casa... alla fine è finita a sprangate, lae scoppiata tra due vicini di casa di. Il bisticcio ieri sera inche si sarebbe inizialmente concluso con un semplice scambio di insulti. Ma stamattina ildel cane ha aspettato l'uomo davanti casa per aggredirlo a colpi di spranga.

Sembra, inoltre, che la moglie sia stata spinta giù per le scale. Dopo gli interventi degli agenti chiamati dai vicini, i due sono stati portati in ospedale dal personale sanitario del 118. Adesso potrebbe scattare la denuncia o addirittura l’arresto per l'aggressore.

