Raffaele Sollecito : Stasera su Crime+Investigation la sua verità sul delitto di Meredith Kercher

Raffaele Sollecito torna a parlare in unaconcessa in esclusiva alle telecamere di- canale 119 di Sky - per il documentario dal titolo, in onda domenica 28 aprile 2019 alle 22.00 e disponibile anche su Sky on demand. Tutto ha inizio una notte di novembre del 2007, quando viene uccisa a Perugia la studentessa inglesee vengono indagati per l’omicidio. Condannati in primo grado, poi assolti, poi nuovamente condannati, i due verranno definitivamente assolti dalla Cassazione nel 2015 per non aver commesso il fatto.

C’è una vittima, bella e straniera. C’è la sua presunta assassina, straniera anche lei, ancora più bella e spregiudicata. C’è un fidanzato bello ed enigmatico. E c’è un iter giudiziario pieno di colpi di scena. Il delitto di Perugia è stato un caso mediatico di risonanza globale, e ad undici anni di distanza, quell’omicidio non smette ancora di far parlare di sé.

