Meglio rubare o fare un bel saluto romano? Mussolini accusa la Boldrini

Davanti alla cripta di suo nonno Benito,ha raccontato di aver trascorso il giorno della Liberazione a Panama con ladalla Croce Rossa internazionale. Intervistata dall'racconta : "", chiosa prima di dirsi "" di aver aperto la cripta alle 8 e mezza del mattino : "".

Poi un nuovo attacco contro Laura Boldrini colpevole di aver fatto un tweet con l'hasthag piazzale Loreto : "Per noi è stato uno scempio e finché non ci sarà un presidente della Repubblica non lo riconoscerà, non ci sarà alcuna pacificazione tra comunisti e fascisti... Meglio rubare o fare un bel saluto romano alla luce del sole?". Ecco l'intervista completa.

