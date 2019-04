Lesioni colpose! Aperta inchiesta su Ciao Darwin

Il concorrente dirischia di rimanere paralizzato dopo la caduta dai rulli di due settimane fa, adesso per la trasmissione televisiva condotta daè stata aperta un'inchiesta per lesioni colpose. Il provvedimento della procura di Roma su quanto avvenuto lo scorso 17 aprile mentre era in corso la registrazione della puntata della trasmissione serale della Mediaset andata in onda due giorni dopo, venerdì 19 aprile.

La procura avrebbe chiesto anche il sequestro dei rulli del "Genodrome", per ora il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Oltre a Gabriele Marchetti anche un'altra concorrente ha subito la frattura di un piede partecipando alla stessa prova.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Un concorrente di Ciao Darwin è rimasto gravemente ferito durante la prova del Genodrome. Caduto dai rulli ha riportato lo schiacciamento di due vertebre e rischia di restare paralizzato. Il cugino si domanda: "Come mai questo gioco in cui si sono già fatte molte persone viene ancora eseguito?" e ancora: "Mio cugino non muove più nulla dal collo in giù, sente delle scariche sul lato sinistro ma i medici non si vogliono sbilanciare".