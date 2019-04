Il piccolo Jose a 7 anni ha aperto una banca e oggi ha oltre 2000 clienti

Il piccoloha aperto una cassa di risparmio per bambini quando aveva solo 7 anni. Oggi la sua banca serve già oltre. Jose ha avuto l’idea di una cassa di risparmio per bambini dopo aver notato che molti dei suoi compagni spendevano i loro soldi in dolci e giocattoli, invece di risparmiarli per acquisti più significativi.

Ma quando ha raccontato la sua idea di banca per bambini ai suoi insegnanti, gli è stato risposto che un bambino di 7 anni non poteva gestire un progetto del genere: “All’inizio, i miei insegnanti pensavano che fossi pazzo e che un bambino non potesse intraprendere questo tipo di progetto... Non capivano che noi bambini non siamo il futuro del Paese, ma il suo presente. Fortunatamente, ho avuto il sostegno del preside della scuola e di un assistente nella mia classe. Ho dovuto sopportare le battute e il bullismo dei miei compagni per il lavoro che stavo facendo”.

Jose ha fondato il “Banco Cooperativo del Estudiante Bartselana” nella sua città natale di Arequipa - Perù, nel 2012, una banca fondata sui guadagni del riciclo dei rifiuti dei piccoli clienti... un modo per risparmiare ed aiutare l'ambiente. Tra il 2012 e il 2013, il “Banco Cooperativo del Estudiante Bartselana” ha raccolto 1 tonnellata di materiale riciclabile e ha generato risparmi per 200 bambini nella scuola di Jose. Questa idea non riusci ad andare avanti ma Jose non si arrese e continuo da solo con la Banca studentesca di Bartselana che è cresciuta ogni anno e oggi conta oltre 2000 clienti tra i 10 ei 18 anni.

