Forse basta! Litigano e per 20 anni non parla con sua moglie

Il giapponeseper ben 20 anni ha risposto ai tentativi di dialogo dellasolo con cennidel capo e qualche grugnito. La strana storia della coppia è venuta alla luce dopo che illoro figlio 18enne si è rivolto ad un programma televisivo che si proponedi aiutare le persone a risolvere i loro problemi. Il ragazzo ha raccontato dinon averetra loro in tutta la loro vita.

La storia ha attirato l’attenzione della produzionetelevisiva, che ha organizzato un incontro tra marito e moglie per cercare disuperare il problema. Alla fine è stato proprio il testardo Okou a parlare perprimo, ammettendo “È passato un po’ da quando abbiamo parlato l’ultima volta”. Alla fine l’uomo si è scusato con la moglie di averle tenutoil muso per tutto questo tempo, ringraziandola di essergli stata comunquevicino. Pare che il marito era geloso delle attenzioni che la moglie riservava aifigli, sentendosi messo in secondo piano nelle attenzioni della donna.

