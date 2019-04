Derby Inter-Juventus, come vedere partita in tv e streaming Diretta Dazn

Oggi sabato 27 aprile 2019 il derby d'Italia, fischio di inizio al San Siro alle 20.30 perpartita valida per la 34esima giornata di- l'incontro conta soprattutto per i nerazzurri che vogliono mantenere il terzo posto fondamentale nella corsa per un piazzamento. i bianconeri si sono già assicurati lo scudetto.

Questa sera Inter-Juventus è un'esclusiva Dazn, la gara sarà trasmessa in TV da DAZN, che ha l'esclusiva dell'anticipo del sabato sera. Per vedere Inter-Juventus in streaming basta scaricare l'app di DAZN per smart TV, tablet o smartphone e accedere con i propri dati. Attivando il mese gratuito di DAZN è possibile vedere Inter-Juventus in streaming gratis. Segnalati streaming disponibili online su altri siti, qui però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficiali Facebook delle due squadre oppure su Twitter per visitare gli account dei due club.

