La favola di Ariana e Joel! Si conoscono in discoteca e si innamorano, poi scopre che lui è un principe

Nel 2005si sono conosciuti in una discoteca di Washington. È stato lui ad avvicinarsi per primo, corteggiandola. Lei ha ceduto alle avance, concedendogli un appuntamento. Solo qualche tempo più tardi, quando si era già creato un legame sentimentale, ha scoperto che quel ragazzo era in realtà un, pronipote di, ultimo imperatore di Etiopia. Quella conoscenza improbabile ha dato vita a un'unione lunga 12 anni e le loro nozze hanno fatto sognare l'America.

"Tutto ha avuto inizio in una discoteca di Washington, quando l'aristocrazia del Vecchio Mondo, ha incontrato il fascino del Nuovo Mondo", scrivono i neosposi in un sito dedicato alle loro nozze. Ariana - afroamericana, nipote dell'ex sindaco di Georgetown, capitale del Guyana - aveva 21 anni quando ha incontrato per la prima volta Joel che dopo 5 minuti di conoscenza le disse che sarebbe diventata un giorno la sua fidanzata e 12 anni dopo avrebbe mantenuto la promessa."Era molto acculturato per avere 23 anni, faceva discorsi profondi e importanti per un ragazzo della sua età", dice Ariana, Il 9 settembre del 2017, in una maratona di appuntamenti terminata alle 11 di sera, la loro unione è diventata ufficiale. La coppia decise di sposarsi con rito ortodosso in una chiesa di Temple Hills, nel Maryland.

