Amazon : Un sistema automatico indica i lavoratori da licenziare

Un sistema automatico segnala addi produttività fissati dall'azienda e che, quindi, potranno essere mandati a casa. Inizia così un processo di verifica che traccia ogni dipendente e porta almolto più spesso di quanto si era pensato fino a ora. In uno stabilimento di Baltimora, tra agosto 2017 e settembre 2018, hanno. La prassi e le cifre - confermate dal gruppo - sono contenute in una lettera, pubblicata da The Verge , scritta dall'avvocato di Amazon nel corso di una causa con un ex dipendente. Il documento parla di "centinaia" di licenziamenti. Un portavoce ha poi specificato il numero: 300 dipendenti, cioè il 12% dei 2.500 impiegati a tempo pieno di Baltimora.

Amazon ha sottolineato che il sistema di segnalazione automatico esiste, ma è sempre gestito dai supervisori. E che, prima del licenziamento, ci sono diversi passi. Le infrazioni devono essere ripetute, gli addetti passano spesso da un periodo di formazione che dovrebbe migliorarli e, in ogni caso, possono fare appello contro la decisione della società.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...