Io soffocavo nostro figlio Gabriel, lui guardava senza toccarlo! Genitori degenerati

Una storia che sconvolto l'Italia, dalla ricostruzione degli inquirenti è emerso che mentre lauccideva il piccolosoffocandolo, ilguardava senza fare nulla. Alla base dell'omicidio del bambino di due anni ucciso nei giorni scorsi a, in provincia di Frosinone, ci sarebbe un movente assurdo, il pianto del bimbo disturbava la coppia che si era appartata in auto.

A quanto raccontato dalla madre del bambino, il padre "un po' guardava, un po' si girava. Guardava in alto, poi verso la macchina, poi al lato. No, lui non ha fatto niente, non gli importava.Non gli ha messo una mano addosso per non essere incolpato". Anche se lei stessa avrebbe raccontato che quel pomeriggio quando si sono incontrati non avevano "fatto nulla perché il bambino piangeva e lui gli ha dato due schiaffi". I genitori sono in carcere, la mamma Donatella Di Bona, in cella a Rebibbia - il padre Nicola Feroleto è accusato di concorso in omicidio.

