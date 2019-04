Rossella Persia protagonista di due corti: Fatti per il Successo Academy continua a sfornare talenti

è stata scelta come protagonista di duerealizzati dall'Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, che è nata nel 2005 come laboratorio di idee, di esperienze di vita, di aggregazione sociale e culturale in un quartiere ombra della periferia di: San Pio.

La baby attrice e modella pugliese è formata, seguita e assistita dall'Academy Fatti per il Successo dell'imprenditore e manager Miky Falcicchio. Rossella Persia è sicuramente uno dei nomi del settore kids in costante e continua crescita ed è stata scelta con il ruolo di protagonista per due corti girati in Puglia: "Il cortile" e "La fine del bruco", entrambi diretti dall'Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto.

L'Academy pugliese di Miky Falcicchio offre infatti la possibilità ai propri assistiti di ricevere la giusta formazione e preparazione sul campo (attraverso un tirocinio sul set) con docenti e grandi professionisti del settore cinema, tv, fotografia, moda e recitazione teatrale prima di essere proposti agli addetti ai lavori.

In programma per gli assistiti dell'agenzia casting e pubblicità pugliese ci sono tanti progetti e produzioni televisive, ma nel frattempo, seguiamo da vicino l'evoluzione professionale del fondatore, che collaborazione dopo collaborazione, sta portando in Puglia, moltissime produzioni nazionali.

Qualche esempio? Un talent dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni (diviso in tre categorie: canto, ballo e moda-spettacolo), e Miss Reginetta d'Italia, importante concorso nazionale di bellezza. Il manager Miky Falcicchio sta curando le selezioni regionali in Puglia e Basilicata del concorso, che ha come scopo quello di nominare, ogni anno, attraverso selezioni e casting comunali, provinciali e regionali “reginette” che possano partecipare alla finale nazionale. Le vincitrici delle finali regionali potranno accedere di diritto alla prefinale e/o finalissima nazionale per l’elezione della Miss Reginetta d'Italia che sarà condotta da Jo Squillo e andrà in onda sulle reti Mediaset, Rete4, TgCom e su Tv Class moda.