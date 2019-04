Ammazza la madre con un levatorsoli! Lucia uccisa dal figlio Corrado

Il 21enne è stato prima fermato in via Avogadro e successivamente è finito in manette: gli investigatori indagano sul movente dell'omicidio.è stato trovato in stato confusionale in via Avogadro a Cinisello, dove i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni lo hanno riconosciuto e fermato a circa un chilometro di distanza dal suo appartamento di via Sicilia.

Gli inquirenti della procura di Monza hanno emesso un decreto di fermo nei confronti del 21enne che - stando all'ipotesi prevalente - avrebbe ucciso la madre con un levatorsoli. La vittima Lucia Benedetto, casalinga 49enne, è stata colpita ripetutamente dall'attrezzo da cucina. Fino ad ora la pista più concreta riguarda un raptus del ragazzo, che già nei giorni scorsi aveva dato dimostrazione di svariati segni di disagio psichico. Il figlio unico aveva infine fatto perdere le proprie tracce, girovagando senza meta e arrivando nella zona tra Sesto, Cinisello e la parte nord di Milano.

