I medici la stuprano e uccidono! Era andata in ospedale per un mal di denti

La mamma della vittima ha trovato lasul retro dell'ospedale così ha deciso di chiamare la polizia. Stuprata e poi uccisa mentre si trovava in ospedale. La storia choc ha avuto luogo in, al Sindh Government Hospital di Korangi, nel distretto di Karachi. La vittima è una ragazza che da qualche giorno soffriva di un forta mal di denti e, proprio per questo, quel giorno si era recata in ospedale. Da quell'edificio, però, la giovane non è mai uscita viva.

La mamma non l'ha vista rientrare a casa e, in un primo momento, ha semplicemente pensato che l'avessero trattenuta per qualche cura. Quando si è recata in ospedale, però, ha scoperto il corpo di sua figlia morta, abbandonata su una barella nel retro dell'ospedale. I medici hanno cercato di fare passare il decesso per un caso di malsanità, ma qualcosa nel loro racconto non ha convinto le forze dell'ordine. Non era vero, infatti, che ad uccidere la ragazza sarebbe stata una reazione allergica a un antibiotico. Come svelato dall'autopsia, la giovane è stata brutalmente stuprata da più uomini e poi uccisa. A compiere il gesto choc, naturalmente, sono stati alcuni infermieri e medici che si trovavano di turno in quelle ore. Ora alcuni paramedici, infermieri e medici sono indagati e finiranno a processo in Pakistan per violenza sessuale e omicidio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...