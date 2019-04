Piango spesso tutta la notte! L'ansia della modella Hailey Baldwin

La modella ha confessato di soffrire di attacchi d'ansia ed è stanca di doverlo nascondere. Dopo il marito, anche la bellissimaha rivelato al magazine:"". La modella 22enne vuole denunciare un problema sociale - ansia eche sono tabù nel mondo dello spettacolo.

"Qui nessuno tempo fa voleva parlare di quello che succede veramente, e tutti si sentivano obbligati a tenere una facciata perfetta mentre in realtà dentro stanno a pezzi. Penso che ci sia stato uno stigma per troppo tempo riguardo questi problemi. Le persone guardano le star che hanno trovato il successo e pensano che stiano benissimo. Ma è l'opposto, non basta avere delle carriere incredibili o tanti soldi per essere felici" ha detto Hailey che chiede alle celebrities "di essere oneste perché non c'è nulla di male nell'ammettere che a volte la vita fa schifo. È dura. Le cose sono complicate. Penso che più se ne parla apertamente e più le persone potranno trovare delle soluzioni".

