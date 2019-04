E' una furia! Difende una donna travestito da coniglio di pasqua e stende l'aggressore

La sua furia è stata ripresa da alcuni spettatori che hanno poi postato ilsui social. Il filmato è diventato in poche ore virale. Il "" ha preso a pugni un uomo che ha aggredito una donna. L'eroe è un ragazzo che, in occasione delle festività pasquali, si èper fare da mascotte sul marciapiedi all'esterno di un locale della. Si tratta di, un giovane di 20 anni.

"Il tizio le aveva sputato in faccia sono corso da quelle parti per fermare l'aggressione, ma poi l'uomo si è messo sopra di lei. Lo scontro ha preso una brutta piega e quindi ho dovuto provare di più per fermarlo". Come si vede dal video, il ragazzo ha iniziato a prendere a pugni l'aggressore, salvando così la donna. Da quel momento sarebbe diventato per sempre il "coniglio furioso".

