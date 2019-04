Un fisico da fare invidia alle ventenni! La bellezza di Martina Colombari

Martina Colombari è una delle pocheche ha saputo lasciare un segno indelebile nel nostro spettacolo. Eletta nel 1991, da allora la sua carriera è stata in continua ascesa anche grazie agli studi che la bionda romagnola ha intrapreso per far parte di quel mondo., il pubblico da sempre la ama per il modo garbato e delicato con cui si mostra in televisione.

Gli occhi azzurri e il viso angelico sono uno dei tratti distintivi di Martina Colombari, che può vantare anche un fisico mozzafiato da fare invidia a molte ventenni. L'ex Miss Italia compirà 49 anni a luglio ma la sua età anagrafica sembra essere ben lontana da quella dimostrata nelle immagini che lei stessa condivide sul suo curatissimo profilo Instagram. L'ultimo post condiviso da Martina Colombari è una serie di due scatti post pasquali, nei quali la donna si cimenta in alcuni esercizi di stretching in casa. Le lunghissime gambe dell'ex Miss Italia appaiono perfettamente definite, così come le braccia, il tutto in una forma armonica ed elegante.

