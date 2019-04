Giulia Salemi e Francesco Monte aspettano un figlio?

Va davvero a gonfie vele la storia d"amore nata qualche mese fa tra. Entrambi sono stati concorrenti della terza edizione del, e proprio da li hanno iniziato la loro conoscenza proprio nel programma condotto da Ilary Blasi. Francesco, archiviata definitivamente la sua love story accanto alla ex Cecilia Rodriguez, pare avere ormai occhi solo per la sua Giulia, come ha dichiarato alle pagine del settimanale Oggi : "".

Giulia. ha affermato che un giorno le piacerebbe avere un figlio da lui: "Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è "mai dire mai", stiamo a vedere cosa succederà". In molti già pensano che i due siano al lavoro per realizzare il sogno"

