Il mostro del Garda! Jeremy Wade di River Monsters ha preso un pesce da oltre 100 kg

Il cacciatore di mostriè stato sul lago di Garda per prendere Bennie, il pesce gigante che abita le acque del lago italiano. «»... pensiamo di aver trovato il mostro del lago di Garda. Lo annuncia Jeremy Wade dalla bacheca social della sua trasmissione, lo show tv di pesca estrema più famoso del mondo. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo alla caccia di creature 'mostruose' e rare, è riuscito nella sua impresa anche in Italia. In lungo video mostra un(pari a quasi 115 kg), all'inglese “giant catfish”, pescato appunto sul lago di Garda. L'esemplare pescato da Wade, potrebbe essere il pesce siluro più grande mai trovato nelle acque del lago.

