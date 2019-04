Nessuno ti ha invitato? Il nonno 67enne porta la nipote al ballo di fine anno

La giovane Kaylah non aveva ricevuto alcun invito per il ballo di fine anno, così il. La 17enne che vive in California non è stata invitata da nessun ragazzo della sua scuola e per non farla andare da sola al ballo, il nonno di 67 anniha deciso di essere il cavaliere della nipote. La ragazzo sul suo profiloha postato le foto che la ritraggono in compagnia del nonno. Il post sui social ha avuto molto successo, accumulando like e commenti.

Nota dolente... il 67enne in realtà non ha potuto partecipare al ballo in quanto la scuola aveva imposto un limite d'età di 21 anni, ma ha comunque accompagnato la nella nipote per scattare qualche foto insieme : ''I miei amici sono rimasti colpiti da quello che ha fatto mio nonno per me": ha raccontato la 17enne dopo la festa.

