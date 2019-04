Sussidio troppo elevato! L'allarme Ocse sul Reddito di cittadinanza

Tra le polemiche sugliper alcuni beneficiari, dall'Ocse arriva l'allarme sul discusso: "".

Per Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il l sistema italiano di servizi pubblici per l'impiego "manca di personale qualificato di strumenti informatici e di risorse adeguate e, per queste ragioni, la qualità dei servizi è bassa e varia notevolmente attraverso il paese. Oltre ad ulteriori risorse, occorre migliorare il coordinamento tra le autorità centrali e quelle regionali responsabili dell'implementazione delle politiche attive, anche attraverso linee guida comuni per un miglioramento dei servizi per l'impiego''.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...