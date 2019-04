Non volevo crederci! Neo sposo scoperto dalla moglie con l'amante 72enne

In Gran Bretagna, un, che si era da poco sposato, è stato scoperto mentre siin un motel. Secondo quanto riporta il, la moglie dell’uomo, di 24 anni, originaria di Birmingham, ha deciso di rivolgersi a un’agenzia di investigazione privata dopo i sospetti sullo strano comportamento del marito.

I detective privati della Carter Harris Group Investigation, dopo aver pedinato il ragazzo, hanno rintracciato l’improbabile coppia di amanti e successivamente hanno fornito le prove della relazione clandestina alla loro cliente, che ha chiesto di rimanere anonima. La compagnia d’investigazione ha però raccontato la storia a Birmingham Live, riportando le parole della donna, chiamata col nome Lyndsey, quando è stata informata del tradimento. “Non volevo crederci. Mi sono sentita anche in colpa, non riuscivo a capire cosa stavo ascoltando e vedendo. Quando ho visto il filmato e ho visto chi era quella donna…”, le parole della donna. Lyndsey ha contattato la Carter Harris Group Investigation dopo aver notato che la personalità di suo marito era cambiata, nonostante il loro matrimonio fosse avvenuto appena un anno prima. “Se ne andava all’improvviso ed era introvabile. Non parlavamo mai e spesso mi diceva che doveva restare a lavoro fino a tardi o andar fuori sempre per impegni lavorativi” il racconto della 24enne.

Secondo le ricostruzioni fornite dai detective privati, l’uomo già in passato avrebbe frequentato e si sarebbe registrato in diversi siti per incontri su internet dedicati specificatamente alle donne anziane. L’uomo è stato scoperto mentre si trovava insieme alla sua anziana amante nel motel Premier Inn, a circa 100 chilometri dalla casa in cui vive con la moglie. La donna non ha ancora chiesto il divorzio, ma secondo quanto riferito avrebbe raccontato di trovarsi in “un momento difficile, ma la cosa giusta da fare è liberarsi di qualcuno così sbagliato nella tua vita”.





Il detective della Carter Harris Group Investigation, Daniel Shaw, ha dichiarato: “Lyndsey sospettava che suo marito la tradisse e voleva scoprirlo una volta per tutte. Non ci abbiamo messo tanto a capire cosa stava succedendo, e una volta che lo abbiamo fatto, i dettagli sono stati un vero shock anche per noi”.