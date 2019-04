Me ne vado in India! Per sfuggire ai debiti vive in una grotta in una foresta

Un 29enne americano ha deciso di lasciare gli Stati Uniti e, così di non dover più preoccuparsi costantemente di rimborsare il suo prestito studentesco. Come molti altri americani,ha dovuto fare affidamento su un prestito studentesco per pagare la sua istruzione universitaria, ma ha poi faticato a trovare un lavoro universitario dopo la laurea, e tornare a scuola per conseguire un master in letteratura comparata non lo ha aiutato.

Il suo primo lavoro lo ha portato a scaricare i camion e poi in una catena di montaggio, poilavorato come professore a contratto, ma con una sola classe assegnata per semestre, riusciva a malapena a mantenersi, figurarsi a rimborsare il prestito di 20.000 dollari. A un certo punto, lottare per pagare i 300 dollari mensili è diventato troppo stressante, quindi ha fatto le valigie, ha detto addio alla sua vita negli Stati Uniti e si è trasferito in un piccolo villaggio in India.Il ragazzo ha detto alla CNBC che prima di trasferirsi in un paese dall’altra parte del globo, ha pensato di vivere in una grotta per sfuggire al prestito studentesco.

Adesso Chad vive in una casa nel villaggio di Uchakkada per soli 50 dollari al mese, e recentemente ha sposato una cittadina indiano, un professore in un college locale. Per quanto riguarda il suo prestito studentesco, semplicemente non se ne preoccupa più. “Direi che il debito non mi pesa come lo faceva in passato, nel senso che la maggior parte delle misure che potrebbero prendere contro di me sono diventate praticamente irrilevanti. Ad esempio, non possono neppure pignorarmi lo stipendio, dato che non ho più un datore di lavoro americano”, ha spiegato.