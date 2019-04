Foggia, incendio in una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone : un morto

Un cittadino straniero èdivampato nell'agglomerato abusivo a pochi chilometri da. La baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane. E' un 26enne gambiano la vittima dell' incendio divampato la notte scorsa in una baracca del ghetto di, l'agglomerato abusivo sorto a pochi chilometri da Foggia. Le cause del rogo non sono ancora accertate. A quanto si è appreso, il corpo completamente carbonizzato dellaè stato scoperto solo dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...