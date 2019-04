Ora devi sdebitarti! Prima faceva regalini, poi li ricattava per abusare di loro

Tutti minori, stranieri nati o comunque, adescati sue cui dava soldi, vestiti e cellulari. Dopo poco il ricatto: ''. Erano almeno una decina gli adolescenti - tutti tra i tra i 12 e i 15 anni - finiti nella rete di un 30enne idraulico - originario di Reggio Calabria -e residente nel Bresciano. L'uomo era già nel carcere di Pavia per altri casi con l'accusa di violenza, ma adesso è anche ritenuto responsabile di prostituzione minorile, tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni.

Alle sue vittime, soprattutto ragazzini nordafricani che vivevano stabilmente in Italia, il 30enne donava vestiti e scarpe firmate, cellulari o semplici ricariche telefoniche... poi li ricattava pretendendo in cambio delle violenze che in seguito avrebbe commesso. L'uomo era finito in manette qualche tempo fa già per alcuni casi di violenza sessuale su minori. Ma dopo un altro filone di indagine, nato quasi per caso, la rete di adolescenti finiti nella trappola è risultata molto più grande.

