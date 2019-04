Il piccolo Gabriel strangolato perchè ha interrotto un rapporto dei genitori

Il piccoloè stato strangolato perché il suo pianto disturbava il rapporto dei genitori. Queste le conclusioni della indagine sulla morte del, in provincia di. Gabriel è morto nel pomeriggio mercoledì 17 e per l'omicidio gli inquirenti accusano ladi averlo soffocato e ildi concorso in omicidio, perché ha assistito, senza intervenire.

La donna aveva detto agli agenti : "Mi hanno investito con mio figlio in braccio", ma la versione era poco credibile perchè sul posto indicato non sono stati trovati i segni dell'incidente né alcuna traccia di quella macchina di cui aveva parlato la donna. Donatella Di Bona dopo averlo ucciso ha preso Gabriel in braccio già morto e si è avviata di nuovo verso casa, poi avrebbe detto alla madre : "Abbiamo fatto un guaio. Io e Nicola abbiamo ammazzato Gabriel, lo abbiamo soffocato. Non dire niente che stava pure Nicola. Non dire che lo ha ucciso pure lui. Perchè è capace di ucciderci o di appaiarci".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...