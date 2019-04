Potrà di nuovo suonare la chitarra! Malato di Parkinson non trema più grazie a un intervento

Eliminazione all'istante, a paziente sveglio, del forte tremore provocato dal morbo diprima alla mano sinistra e poi all'altra: è questo la 'prova' del netto miglioramento del paziente contenuta nel filmato realizzato dall'équipe della neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila che per prima in Abruzzo ha effettuato un intervento che azzera i sintomi della malattia.

Con un semplice clic dei medici, che innesca un generatore d'impulsi, un uomo di 66 anni originario di Milano, ma che vive da tempo all'Aquila, si è così riappropriato dell'autonomia dei movimenti di mani e braccia ed è tornato a cimentarsi col suo amato hobby: suonare la chitarra. Il paziente, affetto dal Parkinson da diversi anni, è stato operato nei giorni scorsi ed ora è in ottime condizioni. La procedura di neurochirurgia si chiama stimolazione profonda cerebrale (Dbs), attualmente appannaggio solo di pochi ospedali italiani: in sostanza, gli specialisti impiantano elettrodi nel cervello, tramite dei fori sul cranio, su alcuni nuclei della base dell'encefalo che regolano il movimento e che, non funzionando bene, sono causa del tremore. L'esatta collocazione degli elettrodi viene programmata attraverso un'accurata fase pre-operatoria e perfezionata da un sistema di neuronavigazione. Gli elettrodi vengono poi collegati a un generatore d'impulsi, collocato nella regione sottocutanea del torace.

