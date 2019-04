Tragico schianto! Eros Amoruso muore a 19 anni

E' morto nel letto di ospedale il giovane, vittima di un incidente alla Cavazzona dinella serata di ieri. L'incidente quando due automobili di amici viaggiavano insieme e si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Il giovane a bordo della sua Lancia Ypsilon stava rientrando verso Modena quando è finito fuori strada dopo aver superato un'altra auto che lo precedeva, con a bordo. Un terribile impatto che è costato la vita al 19enne.

E' successo lunga via Emilia, nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il ragazzo è stato soccorso dal 118, estratto dalle lamiere del veicolo e portato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante gli sforzi dei medici, nulla è valso a salvargli la vita, a causa dei traumi troppo gravi riportati nell'impatto. Per volontà dei famigliari gli organi di Eros verranno donati per salvare altre vite.

