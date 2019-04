Mamma ho mal di pancia! Ma la bimba era stata violentata dal nonno

Da giorni lamentava un forte mal di pancia, ma la realtà era diversa e terribile, è successo in un paesino della Val di Sangro, in. La piccola di 11 anni si lamentava di mal di pancia ma, portata in ospedale dalla mamma, i medicihanno certificato l'. I dolori non riguardavano infatti lo stomaco, ma le parti intime, a causa di ripetuti abusi Dopo essere stata ascoltata, sotto accusa è finto ilche è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Gli accertamenti clinici non hanno lasciato dubbi, la bimba è stata ripetutamente abusata. I magistrati della procura di Lanciano hanno iscritto l’uomo nel registro degli indagati, per lui sono scattate le manette e un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori della bimba per palpeggiarla nelle parti intime in più occasioni. La stessa piccola avrebbe confermato gli abusi subiti durante un'audizione protetta, assistita da una psicologa.

