L’amico di Imane Fadil : Iniziò a stare male dopo una cena con un uomo

ha conosciuto la modella 34enne, morta il primo marzo in circostanze non ancora chiaritenel 2012 e dallo scorso novembre la ospitava a casa sua. “”, e chiede che venga fatta chiarezza sulle cause della sua morte. intervistato dale da, Pisano ricorda i dettagli della vita della giovane e della sua morte : “

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...