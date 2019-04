Immobilizzatelo! Tenta di aprire il portellone sul volo Londra-Pisa

Secondo quanto si è appreso il passeggero soffre di problemi psichici, arrivato in aeroporto è stato bloccato e consegnato alla polizia, che dopo gli accertamenti lo ha rilasciato. Il 30enne italiano ha tentato di aprire ilsu cui era a bordo, mentre il volo era già in alta quota nella tratta. È stato subito bloccato e immobilizzato dai passeggeri e di un medico a bordo che lo ha sorvegliato per tutta la tratta. Una volta atterrati a Pisa, è stato consegnato agli agenti della Polaria che non ha preso provvedimenti per via dello stato psichiatrico del ragazzo.

Racconta una donna, un medico di Pisa : "Un passeggero si è accorto di quello che stava succedendo e ha iniziato a urlare richiamando l'attenzione di altri passeggeri che si sono subito avventati sul giovane, allontanandolo dal portellone e immobilizzandolo a terra"

