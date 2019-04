Taranto, musicista 23enne operata al cervello mentre suola il violino

La ragazza, affetta da un tumore maligno di basso grado, e rimasta sveglia durante le 5 ore di intervento e ha collaborato con i chirurghi dell’indicando il livello di mobilità e la coordinazione delle sue dita. Dopo quattro giorni, la ragazza è tornata a casa, in tempo per festeggiare la Pasqua con la sua famiglia.

La tecnica dell’operare un paziente cosciente, l'awake surgery, utilizzata già da una decina di anni, è stata usata per la prima volta in una struttura del Sud Italia dall'Unità operativa complessa di Neurochirurgia diretta da Giovanni Battista Costella : "La combinazione tra un bioma di basso grado e un paziente che suona uno strumento che si possa portare in sala operatoria, è abbastanza rara - spiega Costella - quando la lesione si trova nella zona nobile del cervello come l'area della parola, è indispensabile che il paziente resti sveglio perché durante l'asportazione del tumore deve partecipare. In questo caso la giovane musicista ha potuto indicare quale fosse lo stato della mobilità fine delle sue dita, la coordinazione. E attraverso quello che diceva eravamo in grado di controllare la sua capacità di parola".

