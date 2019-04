Per una volta ha ragione! Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe

Domenica scorsa a '' la brutta battuta del conduttore a cui è seguita la replica social della showgirl. "", cosìaveva detto a Massimo Giletti che gli chiedeva notizie su. Ma Magalli si scusa su su Facebook : "Dato che la Pasqua è anche festa di pace vorrei adeguarmi chiedendo scusa ad Adriana Volpe per quella espressione poco felice che mi è scappata domenica durante L'Arena di Giletti. Quando vado ospite in trasmissioni televisive chiedo sempre che non si facciano riferimenti alla Volpe ed alle nostre polemiche per non rinfocolarle. Spesso però i conduttori non resistono alla tentazione della domandina a tradimento per suscitare la mia reazione ed io, preso in genere alla sprovvista, cerco di cavarmela in qualche modo, ma non sempre riesce bene"

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...